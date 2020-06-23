Представители США и России близки к заключению новой сделки по вооружениям после расторжения Договора о ракетах малой и средней дальности (ДРСМД).

Как сообщает Рёйтерс, с таким заявлением выступил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Спикер подчеркнул важность прогресса по новому соглашению, но не исключил и продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

По его словам, уже в июле или в августе в Вене состоится встреча по стратегической стабильности, в ходе которой будут обсуждаться детали сделки.

Отмечается, что новый договор покрывать все ядерное оружие, а не только стратегическое. Не исключена и возможность участия третьих стран в соглашении.

Напомним, Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в 2021 году. О его продлении Москва и Вашингтон пока не договорились.

Minval.az