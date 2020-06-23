Мексику может накрыть огромное облако пыли из африканской пустыни Сахара. Облако пересечет  Атлантический океан и достигнет Мексики уже сегодня во вторник.

Об этом сообщает в Twitter Национальная координация гражданской защиты.

Скопление пыли над океаном зафиксировали еще 18 июня. Метеорологи сообщают, что пыль уже долетела до Центральной Америки.

«Ожидается прибытие в регионы Мексики», — отмечают специалисты. Они добавили, что жителям порекомендовали использовать средства защиты для глаз и дыхания.

По словам экспертов, пыль из пустыни Сахара не первый год пересекает океан и долетает до Мексики.

Minval.az