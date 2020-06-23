Мексику может накрыть огромное облако пыли из африканской пустыни Сахара. Облако пересечет Атлантический океан и достигнет Мексики уже сегодня во вторник.

Об этом сообщает в Twitter Национальная координация гражданской защиты.

Скопление пыли над океаном зафиксировали еще 18 июня. Метеорологи сообщают, что пыль уже долетела до Центральной Америки.

«Ожидается прибытие в регионы Мексики», — отмечают специалисты. Они добавили, что жителям порекомендовали использовать средства защиты для глаз и дыхания.

По словам экспертов, пыль из пустыни Сахара не первый год пересекает океан и долетает до Мексики.

Conoce la sorprendente relación que existe entre las tormentas de polvo del #Sahara en #África y los ciclones tropicales en #México. ☀️🌪️ https://t.co/DQeAr6bxiq pic.twitter.com/pPWnI0BRt9 — ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) June 22, 2020

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