Военные Китая и Индии в ходе второй за несколько недель встрече в приграничной зоне договорились способствовать снижению напряженности на границе, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Представители командования Китая и Индии в приграничной полосе 22 июня провели вторую встречу, которая также стала первой встречей на таком уровне после инцидента 15 июня в долине Галван», — заявил дипломат.

По его словам, проведение этой встречи демонстрирует надежду обеих сторон на урегулирование разногласий путем диалога и консультаций, желание взять под контроль ситуацию и разрядить обстановку.

«В ходе встречи стороны на основании договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих консультаций 6 июня, провели глубокий обмен мнениями по вопросу контроля возникших проблем на границе, договорились предпринять необходимые меры, способствующие снижению напряженности ситуации», — сказал он.

Вместе с тем дипломат добавил, что стороны договорили поддерживать контакты и совместными усилиями способствовать поддержанию мира и стабильности в приграничных районах.

При этом ранее телеканал NDTV со ссылкой на источники в армии Индии сообщил, что индийская сторона считает, что переговоры в Ладакхе прошли «в теплой, позитивной и конструктивной атмосфере». Отмечалось, что участники переговоров достигли «взаимного консенсуса в отношении разъединения» сил в долине Галване.

Инцидент между китайскими и индийскими военными произошел вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. По версии китайских военных, на границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые. МИД Китая выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе. МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.

Minval.az