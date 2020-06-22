Власти Турции арестовали четырех лиц, подозреваемых в шпионаже на Францию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Сабах».

По версии следствия, арестованные занимались сбором информации о внутренней обстановке в ряде консервативных организаций Турции, религиозных групп и в Управлении по делам религии, а также о сотрудниках этого ведомства.

Подозреваемые использовали фальшивые удостоверения личности, якобы принадлежащие агентам Национальной разведывательной организации Турции, и утверждали, что собирают сведения о группировке ИГ и о других подобных террористических группах.

«Сабах» отмечает, что один из подозреваемых — Метин Оздемир — был завербован французскими военными, когда служил в Афганистане. Вернувшись в Турцию, он начал работать в охране генконсульства Франции в Стамбуле. Затем он вошел в контакт с представителем Генерального директората внешней безопасности (объединенная служба внешнеполитической и военной разведки) Франции: разведчик мог помочь Метину поступить на службу в Иностранный легион, но вначале тот должен был раздобыть интересующую куратора информацию.

Согласно признанию арестованного, он собрал информацию о 120 лицах, включая имамов, и передал французской стороне. За свою деятельность он получал деньги, а также втянул в шпионскую активность еще трех человек. Однако, как отмечает газета, ему в то же время угрожали кураторы, а в ответ он заявлял, что у Франции будут неприятности, если ему придется сознаться в шпионаже.

Minval.az