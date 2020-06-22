Тегеран готов к безоговорочному диалогу с Эр-Риядом, если Саудовская Аравия согласится на переговорный процесс.

Как сообщает агентство IRNA, об этом катарскому телеканалу «Аль-Джазира» сообщил военный советник иранского лидера Али Хаменеи, Хюсейин Дехкан.

Он отметил, что отношения Ирана с ОАЭ улучшились, и позиция Абу-Даби по отношению к Тегерану изменилась. «Если Эр-Рияд согласится, мы готовы к безоговорочному диалогу с Саудовской Аравией. Эр-Рияд должен признать свое поражение в войне в Йемене и пересмотреть политику»,- сказал Дехкан.

В то же время военный советник Хаменеи назвал «смешными» утверждения о поддержке Тегераном лидера незаконных вооруженных группировок с востока Ливии Халифы Хафтара.

«Иран официально признает и поддерживает законного представителя интересов Ливии, признанное ООН Правительство национального согласия. Тегеран призывает стороны к политическому урегулированию в Ливии»,- сказал он.

Minval.az