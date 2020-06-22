Пандемия коронавируса COVID-19 в мире продолжает набирать обороты, и ее вызванные ею кризисы будут ощущаться общественностью десятилетиями, убежден глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус.

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«Эта пандемия все еще растет. И мы знаем, что пандемия гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении. Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах — еще и политический кризис. Его последствия будут ощущаться еще десятилетия», — заявил он, выступая на виртуальном форуме здравоохранения, организованном ОАЭ (цитата по «Интерфаксу»).

При этом гендиректор ВОЗ подчеркнул, что основная угроза, с который сталкивается мир в связи с пандемией, не сам вирус как таковой, а «нехватка глобальной солидарности и глобального лидерства».

«Мы не можем победить эту пандемию при разделенном мире. Политизация пандемии обостряет ее», — добавил Гебрейсус.

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