Израиль вступил во вторую волну эпидемии коронавируса. Как сообщило 20 июня издание The Times of Israel, об этом говорится в отчете национального информационного центра по борьбе с COVID-19, действующем при управлении военной разведки ЦАХАЛ в сотрудничестве с министерством здравоохранения.

По мнению разведоргана, нарастание эпидемии приведет к тому, что в июле будут фиксироваться тысячи новых случаев заболевания и сотни летальных исходов.

Новая волна будет отличаться по характеристикам от первой волны, но от этого не станет менее серьезной, предупредили в информцентре. Потенциально нынешний рост заболеваемости грозит повторным введением общенационального карантина, отметили авторы отчета.

В ЦАХАЛ и минздраве обеспокоены легкомысленным отношением граждан к ношению масок и другим мерам профилактики коронавируса, отмечает «Гордон».

В последние дни число заболевших за сутки колеблется между 200 и 300, тогда как в мае этот показатель сокращался до 20.

Министерство здравоохранения 21 июня объявило о готовности вновь открыть все специализированные отделения для приема больных COVID-19, информирует Ynet.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 21 июня предупредил, что правительство готово ввести полный локдаун, если требования о ношении масок и соблюдении социальной дистанции будут массово нарушаться, пишет Jerusalem Post.

Minval.az