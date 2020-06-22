Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри пояснил позицию Вашингтона по ситуации в САР и присутствию России в регионе.

«Мы не требуем тотальной победы. Мы не говорим, что Асад должен уйти, мы говорим, что Асад и его правительство должны изменить своё поведение. Также мы не говорим, что русские должны уйти», — сказал американский дипломат во время онлайн-конференции в Институте Ближнего Востока. Его слова приводит РИА Новости.

Спецпредставитель подчеркнул, что США хотят «возврата к ситуации 2011 года». Джеффри уточнил, что «это не политика США» пытаться заставить другие страны покинуть регион.

Minval.az