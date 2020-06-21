Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон высказался о требованиях по зарплате чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джона Джонса.

Ранее спортсмен заявлял о желании получать больше денег за поединки в промоушене.

По словам Тайсона, боец никогда не будет богаче боксера.

«Чтобы заработать $100 млн, Конору Макгрегору надо было подраться с Флойдом Мейвезером. Если Джонс хочет заработать по-настоящему большие деньги, ему нужно подраться со мной», — цитирует Тайсона «Газета.ру» со ссылкой на BJ Penn.

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