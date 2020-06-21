Главное Управление Государственной дорожной полиции МВД прокомментировало видеокадры об избиении сотрудниками полиции водителя трактора в Масаллинском районе.

Как сообщил Report начальник отдела ГДП, полковник полиции Кямран Алиев, что данный видеоролик был исследован в управлении.

“Это был водитель трактора. Он не подчинился требованию полиции и не представил соответствующие документы после задержания. Более того, он оказал сопротивление. Правда, наши сотрудники тоже применили противозаконные методы. В связи с этим по поводу них начато соответствующее расследование”, — отметил он.

Согласно утверждениям, на видеокадрах гражданина избивают командир ДПС Масаллинского района, старший лейтенант Ариз Исмайлов и другие сотрудники полиции.

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