Известный китайский автомобильный бренд Lifan в шаге от полного разорения из-за многочисленных судебных исков. Об этом пишет издание «Автоновости дня».

Сообщается, что сейчас в арбитражных судах КНР рассматривается около 400 исков от кредиторов, общая сумма которых равняется примерно трём миллиардам юаней.

В связи с тем, что даже в Китае продажи Lifan за последние пять лет (с 2015 по 2019 год) рухнули в десять раз, а задолженностей у автопроизводителя становится всё больше, компания может в самое ближайшее время прекратить своё существование.

Известно, что в данный момент с автобрендом судятся дистрибьюторы, поставщики, потребители и даже собственные дочерние подразделения. Как отмечается, суды уже вынесли решения по 221 арбитражному делу. Согласно им, Lifan должен компенсировать истцам 1,8 миллиарда юаней.

Однако, как уточняется, благодаря производству и продажам мототехники, а также нераспроданным земельным участкам у компании есть шанс продолжить свою работу.

Сообщалось, что к продаже готовится земля под заводом в Чунцине, которая оценивается от 1,5 до 2,5 миллиарда юаней. Исходя из этого, можно сделать вывод, что автопроизводитель предпримет все усилия, чтобы преодолеть все трудности и вновь стать конкурентоспособным хотя бы на ключевых рынках.

Minval.az