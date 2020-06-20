Автобус с 40 сирийскими военнослужащими подорвался на мине, установленной террористами в окрестностях провинциального центра Дераа на юге Сирии. Об этом сообщил в субботу ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Jadeed.

По его информации, в результате теракта погибли восемь солдат, еще 23 получили ранения.

Прибывшие на место кареты скорой помощи доставили раненых в военный госпиталь в городе Эзраа.

Бомба была приведена в действие с помощью дистанционного устройства на шоссе между населенными пунктами Кахил и Эс-Сахва. Пока ни одна вооруженная группировка не взяла на себя ответственность.

Minval.az