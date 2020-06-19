Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ухудшить отношения его страны и России на уровне президентов не получится у тех, кто к этому стремится.

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«Если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами и ухудшить наши отношения, это не получится. Я с ним (Владимиром Путиным) абсолютно согласен. Если кто-то на это рассчитывает, этого не будет точно», — заявил Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Минске после телефонного разговора с Путиным в пятницу.

Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА, сказал, что в отношениях с Россией «удастся преодолеть целый ряд пандемий, включая инфопандемию, экономическую, политическую, нефтяную, газовую пандемии». «Все это мы преодолеем. Это в наших силах», — заявил глава государства.

Президент сообщил, что в разговоре с Путиным «обсуждали проблемы пандемии». «И я вижу, как в России стабилизируется ситуация с лечением людей. Он мне предложил новое лекарство, которое апробировано в Российской Федерации и эффективность показало. Мы, правда, японским аналогом пользуемся, но у вас оно усовершенствовано», — рассказал Лукашенко.

Также президент отметил, что уже поручил Минздраву осуществить поставки из России этих лекарств и попробовать в лечении. «Он (препарат) эффективность свою показал даже на больших чиновниках в России. Мы попробуем его тоже. Хотя ситуация терпимая. Думаю, что мы справимся. Вместе — тем более», — добавил Лукашенко.

В свою очередь Лавров отметил, что его визит в Беларусь планировался еще месяц назад, но эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы. «Признателен за прием и сотрудничество, которое нашими внешнеполитическими ведомствами осуществляется на основании одобряемого вами и президентом России плана. Сегодня посмотрим, какие у нас здесь есть достижения. Работа слаженно идет по всем направлениям, во всех международных организациях», — сказал министр.

Он также подтвердил, что в пятницу с согласия двух президентов будет подписано межправительственное соглашение о взаимном признании виз, что «будет иметь очень позитивное значение для граждан третьих стран, которые посещают Россию и Беларусь, представителей бизнеса, дипломатов, которые одновременно аккредитованы в Москве и Минске». «Думаю, что это будет очень хорошо воспринято и на деле будет продолжать наше совместное строительство Союзного государства», — подчеркнул Лавров.

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