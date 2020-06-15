Уже в следующем, 2021 году, мир ждет «баксоапокалипсис»: обрушение американской валюты. Такой прогноз со ссылкой на экономиста исследовательского центра при Йельском университете Стивена Роуча опубликовало международное деловое издание Bloomberg.

«Китай — это не тот соперник. США — это гегемон, них есть мощнейшая экономика, финансовая система, политическое влияние, ну и разумеется, 12 авианесущих группировок. Поэтому аргументы такие глупые.

60% всего долга в мире номинировано в долларах. Соответственно, если у вас проблемы в экономике, долг обслуживать не можете, вам нужна валюта, в которой номинирован этот долг. Вот и все.

Поэтому прежде, чем доллар развернется и начнет умирать, нас ждет еще великолепие доллара в течение года, а потом в 2021 может развернуться, но эти причины, которые перечислил Bloomberg, на мой взгляд, никакого отношения к этому не имеют», — говорит трейдер Степан Демура.

«Это будет такой хаос в экономике, потому что американцы, я думаю, или в следующем, или в 2021-22 году просто объявят дефолт по своим долгам. Когда говорят, что Китай крупнейший должник СЩА, это не так, потому что у США китайского долга где-то 1,6-1,7 трлн долларов. Это и коммунистический долг, и имперский, который КНР признала», — продолжает Демура.

«Когда вы должны банку миллион долларов — это ваша проблема. Когда вы должны банку 100 миллионов — это проблемы банка. Вот китайцы попали в эту проблему. Америка говорит, что собирается простить китайцам свой долг, ну они все-таки это сделают очень просто, они могут себе это позволить.

В мире есть один гегемон, он может делать, что хочет, и только, скажем так, традиции и воспитание хорошее позволяют Штатам этого не делать, а так они могут в принципе на колени поставить любую страну легко», — считает он.

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