Власти Китая отчитались о рекордном приросте заболевших коронавирусом COVID-19 из-за новой вспышки на крупнейшем продовольственном рынке Пекина. Его пришлось закрыть и ввести локальное военное положение.

Национальная комиссия здравоохранения Китая 14 июня сообщила о 57 новых случаях коронавируса в стране, 15 июня — еще о 49 заболевших COVID-19. Главным очагом вспышки стал продовольственный рынок «Синьфади» в Пекине, где эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. По официальным данным, в городе было выявлено 42 случая COVID-19, из них 36 — с клиническими проявлениями, в остальных случаях болезнь протекала без симптомов. В общей сложности в больницах города находятся 79 человек с COVID-19.

AP отмечает, что это рекордный прирост заболевших коронавирусом в Китае за последние два месяца. Глава пресс-службы правительства китайской столицы Сюй Хэцзянь заявил, что риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине из-за новой вспышки очень высок. С начала пандемии в Китае выявили, по данным властей, свыше 83 тыс. случаев COVID-19, более 4,6 тыс. человек скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19. По последним данным ВОЗ, в мире выявили более 7,6 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 427 тыс. человек умерли.

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