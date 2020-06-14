Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поделилась постом про День национального спасения.

Как передает Report, в публикации говорится:

«Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днём национального спасения, передаю каждому из вас наилучшие пожелания! Пусть на нашей Родине всегда господствуют мир и благополучие! Да будет вечной независимость Азербайджана и свобода нашего народа! Желаю каждому из вас крепкого здоровья и счастья!».

Minval.az