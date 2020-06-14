Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поделилась постом про День национального спасения.
Как передает Report, в публикации говорится:
«Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днём национального спасения, передаю каждому из вас наилучшие пожелания! Пусть на нашей Родине всегда господствуют мир и благополучие! Да будет вечной независимость Азербайджана и свобода нашего народа! Желаю каждому из вас крепкого здоровья и счастья!».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Əziz həmvətənlər! Sizi Milli Qurtuluş Günü münasibətilə təbrik edir, hər birinizə ən xoş arzularımı çatdırıram. Qoy Vətənimizdə həmişə sülh və əmin-amanlıq hökm sürsün! Qoy Azərbaycanın müstəqilliyi, xalqımızın azadlığı əbədi olsun! Hər birinizə möhkəm cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram! ⠀ Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днём национального спасения, передаю каждому из вас наилучшие пожелания! Пусть на нашей Родине всегда господствуют мир и благополучие! Да будет вечной независимость Азербайджана и свобода нашего народа! Желаю каждому из вас крепкого здоровья и счастья!