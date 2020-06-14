Актер Болливуда Сушант Сингх Раджпут был обнаружен в воскресенье мертвым в своем доме в Мумбаи, передает ТАСС.

Как выяснила полиция, 34-летний актер совершил самоубийство.

Сушант получил известность благодаря роли в фильме «Три ошибки моей жизни» (Kai Po Che! 2013), после которой его стали приглашать на съемки известные режиссеры. Кроме того, актер активно снимался в телесериалах.

Так же он снискал любовь и уважение публики благодаря фильмам «Пикей» (PK, 2014), «М. С. Дхони: нерассказанная история» (M. S. Dhoni: The Untold Story, 2016), «Кедарнатх» (Kedarnath, 2018), «Драйв» (Drive, 2019) и других.

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