Носители коронавируса, которых часто называют бессимптомными, могут не заметить сокращения объема легких и ухудшения функции почек, рассказала РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

«В основном бессимптомники — это молодежь, и они не попадают во внимание врачей. Они могут попасть к врачам по другому поводу. Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких. Это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью спирометрии контролировать размер легких. Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идет о коронавирусе», — сказала она.

По ее словам, спирометрия была бы полезна, если бы до пандемии все проходили подобные замеры и была бы возможность сравнить объем легких. «Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», — рекомендовала биолог.

Как уточнила Баранова, заболевший COVID-19 может не замечать и снижения функции почек. Определить это можно, если сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию.

В некоторых научных работах описывалось бессимптомное течение болезни у беременных, однако после родов, когда плаценту брали на анализ, выяснялось, что она поражена инфекцией.

«У человека такая плацента, что там троих можно выносить, с запасом сделана, но тем не менее организм беременной перенес заболевание. Ее нельзя назвать бессимптомным носителем, скорее это человек с невыявленными симптомами», — добавила биолог.

По ее мнению, беременным не стоит специально заниматься проверкой на симптомы коронавируса — безопаснее не увеличивать число контактов.

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