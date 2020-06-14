Чтобы подготовиться ко второй волне COVID-19, людям следует вести здоровый образ жизни, заявил доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с каналом «Звезда».

«Советы тут простые — это здоровый образ жизни. Те люди, которые способны вести здоровый образ жизни, должны его вести, кто неспособен — должны учиться, чтобы здоровье было укреплено», — сказал Альтштейн.

Собеседник телеканала подчеркнул, что здоровые люди переносят коронавирусную инфекцию лучше, а само заболевание в основном проходит в относительно легких или средних формах.

Также он предположил, что основная нагрузка при второй волне эпидемии придется на медицинскую сферу, остальным медик посоветовал «не слишком волноваться» из-за второй волны эпидемии, а просто «выполнять свои нормальные обязанности».

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