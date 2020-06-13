Певица Любовь Успенская встала на защиту заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы. По её мнению, актёр нуждается в поддержке. Сейчас его нужно не наказывать, а лечить.

— Мы должны понять, что Ефремов нуждается не в наказании, а в лечении. Где были люди, которые кормятся, живут за счёт него? — передаёт Пятый канал её слова.

Певица намерена создать петицию в поддержку актёра. Она заявила, что страна не должна потерять такого великого актёра.

— Сегодня я буду стоять только за него. Я сегодня соберу всех коллег. Мы подпишем бумаги с просьбой, чтобы мы не потеряли такого великого актёра, потому что наша страна и так не дорожила в своё время ни Сахаровым, ни Солженицыным, мы потеряли таких великих людей, — добавила певица.

Ранее Успенская заявила, что на актёра могли повлиять коронавирусная инфекция и последовавшие за ней меры.

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