Актер Гоша Куценко в Instagram призвал не осуждать Михаила Ефремова, по вине которого в ДТП погиб человек.
«Случилась трагедия. Но, сдается мне, любой человек перед Богом имеет право на прощение», — написал Куценко.
Актер выразил соболезнования близким погибшего и подчеркнул, что Ефремов еще может искупить вину.
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Дорогой Миша. Случилась трагедия. Но, сдаётся мне, любой Человек перед Богом имеет право на прощение. Соболезную близким Сергея Захарова. Светлый был человек и останется в памяти таким. И нам всем, твоим друзьям и близким, соболезную. Но пока ты жив, ты мыслями и делами своими можешь искупить то, что ты совершил. И своим примером показывать людям, как нужно оставаться Человеком, даже побывав в шкуре зверя. Кто добивает тебя — Бог им судья. Видимо, они дают себе право на это. «Не суди, да не судим будешь» — слова, которые твержу себе. Жизнь продолжается… Храни тебя Господь.
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.