Актер Гоша Куценко в Instagram призвал не осуждать Михаила Ефремова, по вине которого в ДТП погиб человек.

«Случилась трагедия. Но, сдается мне, любой человек перед Богом имеет право на прощение», — написал Куценко.

Актер выразил соболезнования близким погибшего и подчеркнул, что Ефремов еще может искупить вину.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

Minval.az