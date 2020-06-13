Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев призвал не приравнивать актёра Михаила Ефремова к убийце и назвал уродами тех, кто осуждает его за ДТП, повлёкшее смерть человека.

— Ужасная гибель очень хорошего человека Сергея Захарова. Царствие ему Небесное. Ужасно, что Мишка сделал. Но какой он убийца? Мишка убийца? Он вообще не соображал, что делает. Я никого не хочу оправдывать, — цитирует «Лайф» Леонтьева.

Он назвал обсуждение произошедшего «языческой вакханалией» и заявил, что осуждающим Ефремова вовсе не интересен ни сам актёр, ни погибший в результате аварии водитель.

— Никому они не нужны. Все свои проблемы решают. Это картина массового мародерства. Вы что делаете, уроды… Прекратите это, а! Помолчите хотя бы, — сказал Леонтьев.

Напомним, смертельное ДТП в центре Москвы с участием пьяного Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. Актёру грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил артиста под домашний арест. Кроме того, в рамках расследования возбуждено дело о сбыте Ефремову наркотиков. Их нашли в крови артиста.

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