Популярная американская певица Ариана Гранде купила шикарный особняк в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Dirt.

Стоимость особняка площадью 10 тысяч квадратных футов составляет 13,7 миллиона долларов. Дом расположен на зеленых холмах Лос-Анджелеса на участке площадью 35 акров.

Постройка выполнена в современном стиле. В доме есть 4 спальни, 7 ванных комнат, гостиная и столовая, а также кухня и ванные комнаты, бассейн и сауна. Одна из спален расположена на всем верхнем этаже. В ней есть гардеробная комната и несколько залов для отдыха.

Соседями Гранде стали голливудские актеры Леонардо Ди Каприо и Киану Ривз.

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