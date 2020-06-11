Российского актера Михаила Ефремова будет защищать адвокат Эльман Пашаев, сообщил Trend Life руководитель службы по связям с общественность Международной юридической компании ELMAN GROUP – Туран Ибрагимов.

Между сторонами сегодня подписан контракт.

Отметим, что на Смоленской площади в центре Москвы 8 июня около 23:00 мск произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. В результате происшествия погиб один человек.

Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada. Ефремов находился в автомобиле один. Водителя Lada с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Позднее он умер в больнице. В момент происшествия актер был в состоянии алкогольного опьянения.

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