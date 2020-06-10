Украина получила от Еврокомиссии кредит на €500 млн, который будет направлен на развитие экономики страны. Об этом в среду сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Еврокомиссия предоставила Украине €500 млн в рамках четвертого пакета макрофинансовой помощи. Благодарны ЕС за одобрение процесса внедрения реформ в Украине. Полученные средства усилят экономику, пострадавшую от мирового кризиса», — цитирует ТАСС главу правительства.

Еврокомиссия одобрила предоставление этого кредита в конце мая. В ее заявлении отмечалось, что с 2014 года Украине выделено €3,8 млрд. Это самый большой объем макрофинансовой помощи государству вне ЕС.

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