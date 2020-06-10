Стюардессы авиакомпании Philippine Airlines приняли роды во время полета. Об этом сообщает «Корреспондент» ABS-CBN.

Во время перелета по маршруту Дубай — Манила у одной из пассажирок начались роды. Отмечается, что инцидент произошел на высоте около девяти километров.

Бортпроводникам удалось связаться с врачом по спутниковой связи. Специалист контролировал процесс родов дистанционно.

Представительница авиаперевозчика Сиело Вильялуна отметила, что команда бортпроводников успешно помогла явиться в этот мир здоровому мальчику.

Minval.az