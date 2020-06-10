У Халифы Хафтара нет шансов на победу в Ливии. Любая поддержка незаконных формирований в зоне ливийского конфликта обречена на провал, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в эфире одного из местных телеканалов.

Акар подчеркнул, что шаги Правительства национального согласия (ПНС) Ливии основаны на букве закона.

«ПНС признано ООН и представляет всех жителей Ливии, а Анкара действует по приглашению ливийской стороны. То есть все шаги Турции в зоне ливийского конфликта основаны на нормах международного права», — сказал министр (цитата по «Анадолу»).

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Турцию и Ливию связывают отношения, уходящие корнями на 500 лет назад. «Именно поэтому нам не безразлично то, что происходит в Ливии и мы не вправе игнорировать проблемы наших братьев», — подчеркнул турецкий министр.

Акар назвал Халифу Хафтара инструментом в руках внешних сил.

«Хафтар сам по себе не имеет никакой силы. Он — инструмент в руках внешних сил. По мере снижения поддержки из-вне он «раствориться», станет ничем», — уверен министр.

По словам турецкого министра, по последним данным Хафтар и сейчас находится вне Ливии, хотя эту информацию нужно еще перепроверить.

На вопрос об инициативе Египта по прекращению огня в Ливии, глава оборонного ведомства Турции напомнил, что подобные инициативы озвучивались и ранее в Москве и Берлине.

«Хафтар бежал из Москвы, бежал из Европы. Инициативы подобные Каирской направлены на то, чтобы выиграть время. Подобные предложения не искренни и не будут успешными. Позиция главы ПНС Файеза Сарраджа справедлива. Необходимо как можно скорее восстановить единство Ливии и мы будем делать все возможное в этом направлении», — пообещал Акар.

Minval.az