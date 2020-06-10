Зараженный коронавирусом человек становится максимально заразным в первые дни заболевания. При этом подхватить болячку от инфицированного можно и спустя неделю.

«Исходя из очень ограниченных данных, которые у нас есть прямо сейчас, мы можем сказать, что много вирусных частиц содержится в организме человека, когда у него только развиваются симптомы, в самом начале заболевания», — сообщила эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керкхове. Цитату привело РИА «Новости».

Специалист отметила, что медики из США и Германии провели исследования среди людей с разными формами COVID-19. Предварительно они выяснили, что пациенты с легкими и умеренными признаками болезни могут заразить других в течение восьми-девяти дней. При тяжелой форме болезни человек остается заразным значительно дольше.

Minval.az