В Украине стремительно растут центробежные настроения во всех регионах, страна стоит на грани распада.

С таким заявлением в эфире телеканала «Украина 24» выступил глава исполнительного комитета национального совета реформ, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

«Когда мы говорим, что страна может распасться – да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть. Давайте не будем себя обманывать – очень сильно усилились центробежные силы и на юге, и на востоке, и на крайнем западе, и на севере – куда ни посмотришь», — сказал политик, добавив, что все «очень плохо».

Ранее зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете» заявил, что состав Украины могут покинуть Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье.

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