Беспорядки, подобные происходящим в США, несут колоссальную угрозу общественной безопасности и ведут к нарушению прав многих людей. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик на совещании по проекту концепции общественной безопасности в России до 2030 года прокомментировал текущую ситуацию в США.

«Понятно, что чем бы ни были продиктованы события такого рода, они создают колоссальную угрозу общественной безопасности и ведут к нарушению прав большого количества людей», — цитирует ТАСС Медведева.

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