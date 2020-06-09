Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минэнерго Беларуси.

Такое требование белорусская сторона выдвинула по итогам переговоров глав энергетических ведомств двух стран в режиме видеоконференции, на которых были подняты вопросы поставок российского газа в текущем году.

«За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ — как спотовых, так и по долгосрочным контрактам», — сказали в пресс-службе.

Там заявили, что поэтому Беларусь в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для республики «с определением ее корректного и справедливого уровня».

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