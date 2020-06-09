Норвежский учёный-вакцинолог Биргер Сёренсен пришёл к выводу, что вирус, вызывавший пандемию COVID-19, не естественного происхождения. На это указывают белки на его поверхности и плохая мутагенность, считает он. По мнению учёного, новый коронавирус — совместное изобретение американцев и китайцев.

Исследование Сёренсена и его коллеги профессора Ангуса Далглиша опубликовано в уважаемом издании Quarterly Review of Biophysics, сообщает NRK. Авторы доказывают, что в так называемом шиповидном белке коронавируса содержатся последовательности, которые выглядят так, словно их туда поместили искусственным путём.

Также учёные отмечают, что вирус практически не мутировал с тех пор как начал распространяться среди людей. По их мнению, это значит, что возбудитель был полностью адаптирован к человеку заранее. Сёренсен говорит, что это очень необычно для вирусов, пересекающих видовой барьер.

Когда мы технически описываем вирус, мы, безусловно, видим, что он не стал результатом естественного развития. Его произвели американцы и китайцы в ходе своих исследований так называемых мутаций с приобретением функции. Такая работа ведётся по всему миру. Никто об этом не говорит, но в продвинутых лабораториях она ведётся постоянно, — заявил Сёренсен.

Он напомнил, что Китай и США уже много лет сотрудничают в исследованиях коронавирусов. Сёренсена поддержал экс-руководитель британской разведки Ричард Дирлав. Он возглавлял МИ-6 с 1999 по 2004 год. Он предполагает, что поразившая мир пандемия вышла из лаборатории по причине случайной утечки.

Такую версию уже не раз приводили различные эксперты. Подобные заявления категорически отрицает руководство института, которое утверждает, что в лаборатории никогда не работали с вирусами, напоминающими SARS-CoV-2. При этом Китай до сих пор не определил нулевого пациента или точное место, где началась вспышка.

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