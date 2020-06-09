Результаты тестирования на алкоголь актера Михаила Ефремова показали, что в момент ДТП у него было опьянение сильной степени, сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД Москвы.

По данным Baza, экспертиза обнаружила в крови у Ефремова 2,1 промилле алкоголя. «Это верхняя граница средней степени опьянения, переход к сильному опьянению», — сказал источник «Интерфакса», который привел такие же данные.

Концентрация алкоголя в 2,1 промилле достигается, если выпить примерно бутылку водки (0,5-0,7 литра, в зависимости от массы тела и других факторов).

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