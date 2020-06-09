В Иране задержали шесть человек по делу о сбитии самолета МАУ в Тегеране в январе этого года. Об этом заявил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, передает агентство FARS.

«К настоящему времени по этому делу были задержаны шесть человек», — сказал Исмаили.

Представитель суда также добавил, что трое из этих людей были отпущены под залог, еще три человека остаются под стражей.

Напомним что, пассажирский Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение в Тегеране сразу после взлета 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Спустя несколько дней иранские власти признали, что самолет по ошибке сбили военные.

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