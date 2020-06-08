Британская нефтегазовая компания BP сократит 10 тыс. сотрудников по всему миру из-за последствий пандемии, вызываемой коронавирусом нового типа, и планов постепенного перехода к работе с возобновляемыми источниками энергии. Об этом говорится в письме, которое исполнительный директор нефтедобывающей корпорации Бернард Луни разослал в понедельник сотрудникам компании. Копия письма была распространена пресс-службой BP, передает ТАСС.

Как отмечают в компании, речь идет о почти 15-процентном сокращении общего числа ее сотрудников, которых в мире насчитывается около 70 тыс. Большинство из них будут уволены в течение текущего года, причем свои рабочие места потеряют в большинстве офисные сотрудники. Тем, кто задействован непосредственно в процессе добычи, увольнение не грозит.

Minval.az