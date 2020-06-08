Проливные дожди, которые начались 7 июня, вызвали наводнение на востоке Чехии – в Оломоуцком крае, пишет «Гордон» со ссылкой на Česká televize.

Больше всего пострадала деревня Шумвалд, где уровень воды превысил 1 м. В результате наводнения погибла одна женщина, еще одна пропала без вести. Жители нескольких населенных пунктов были эвакуированы. Некоторые дома остались без электричества, пожарные целую ночь откачивали воду из затопленных подвалов.

Сообщается, что в некоторых районах выпало до 70 мм осадков. Паводку был присвоен третий уровень опасности.

Minval.az