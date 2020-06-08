Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев считает, что активность нового коронавируса SARS-CoV-2 вряд ли уменьшится из-за жаркой летней погоды.

«Нет, неправда. Дело в том, что она (жара) почти никак не влияет. Я не думаю, что будет сильное влияние. Посмотрите, что происходит в Бразилии: сильного влияния не будет», — сказал Зверев «Интерфаксу», отвечая на вопрос, повлияет жара на темпы распространения коронавируса.

По словам академика, новый коронавирус передается преимущественно респираторным путем от человека к человеку. В свою очередь, этот путь передачи вируса наиболее активно задействован не на улице, где жаркое солнце и открытый воздух, а в помещениях. Поэтому погода существенного вклада в сокращение заболеваемости, считает Зверев, не внесет.

Кроме того, собеседник агентства напоминает, что в странах с жарким климатом, например, в обогнавшей Россию по числу случаев COVID-19 Бразилии, приход весеннего и летнего тепла не помешал росту заболеваемости.

Ультрафиолетовое излучение, усиливающееся летом за счет большей активности солнца, уточнил Зверев, действительно разрушительно влияет на вирус. Тем не менее, это больше относится к выживанию вируса на поверхностях, а вируса на уличных поверхностях практически нет.

«На каких поверхностях вирус? Что, у нас на улице валяется этот вирус? Не валяется он там. И все это сильно преувеличено. Да, вирус быстрее погибает. Но если люди соблюдают социальную дистанцию, то они не заражаются ни так, ни так. То есть вряд ли. В метро — да, при скоплении людей возможно заражение, если попадается инфицированный человек. Но на улице — нет. Человек на улице этот вирус, в общем, не получает, только при близком контакте», — отметил Зверев.

Он также добавил, что кондиционеров в связи с коронавирусом бояться не стоит — во всяком случае, по его словам, вероятность того, что вирус попадет в помещение с улицы через систему кондиционирования, стремится к нулю.

«Никто этого, по-моему, особенно не изучал, но я не думаю. Все зависит от того, какой кондиционер, с воздушным, водяным охлаждением. Вирус должен попасть в систему кондиционирования, а откуда он попадет? Если в квартире есть инфицированный, то другие будут его разносить. Но на улице вируса же нет, он не летает там, и вряд ли кто-то получит его извне через кондиционер», — сказал собеседник агентства.

Minval.az