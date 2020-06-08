Тегеран и Иреван продолжают демонстрировать дружбу. МИД Армении разъясняет, что как только период «коронавирусного» чрезвычайного положения закончится, можно будет планировать поездки в ИРИ. В ближайшее время обещают возобновить строительство ЛЭП. А посол Ирана в Армении Аббас Зохури в ходе видеоконференции с руководителем торговой палаты Армения-Иран Эрвиком Яриджаняном заявил, что Армения является коридором для связи Тегерана с другими странами и в особенности с Европой.

Впрочем, воздержимся от ироничных уточнений, не «спалил» ли нечаянно агаи Зохури главный канал обхода санкций. Не менее примечательно другое. Несмотря на столь близкие и дружеские отношения, в Армении уже обозначают территориальные претензии не только к Азербайджану, Турции и Грузии, но и к Ирану.

Напомним: как уже рассказывал Minval.az, накануне СМИ, имеющие репутацию «рупора» команды Никола Пашиняна, опубликовали подробную и откровенную карту, как в Иреване желали бы «разделить» территорию Азербайджана, где, в числе прочего, обозначили и «Талыш-Муганскую республику», к которой пририсовали солидный кусок иранской территории. Другое дело, что «Талыш-Муганская республика» — это очередные бредовые планы Иревана и не более того, что по ту сторону границы — Азербайджан, который уверенно контролирует ситуацию и не испытывает розовых иллюзий по поводу сепаратизма. Куда опаснее ситуация на северо-востоке Ирана, куда уже — за счет подаренного Зангезура — «выходит» сама Армения. И где у нее наличествуют серьезные притязания на солидный кусок иранской территории — вплоть до озера Урмия.

А вот тут уже нужны подробности.

В мире существует немало мошеннических схем отъема недвижимости, и далеко не на последнем месте по популярности —появление фальшивых «наследников» умерших владельцев привлекательной собственности. Армянские же политические дельцы без стеснения переносят эти схемы в большую политику, объявив себя ни много ни мало прямыми «наследниками» государства Урарту, существовавшего в древности на берегах озера Урмия. Теперь ему придумали «исконно армянское название» — Капутан, то есть «Голубое озеро». Уже активно пропагандируется теория насчет «трех озер Великой Армении» — Ван (находится в Турции), Урмия и Севан (историческое название — Гейча). «Если соединить три озера Армянского нагорья воображаемой линией то получится греческая буква Дельта — Δ. Это и есть треугольник, в пределах которого на протяжении нескольких тысячелетий развивается армянская цивилизация» — вещают с придыханием иреванские эксперты. И это не считая разнообразных «карт Великой Армении».

На статьи на разнообразных иреванских медиа-ресурсах можно, конечно, не обращать внимания. Только вот уже в начале ХХ века армянская верхушка показала, какими именно методами она намерена расширять «жизненное пространство».

А вот тут нужен экскурс в историю. Кровавые рейды Андраника в Зангезуре и Нахчыване, резня мусульманского населения, устроенной дашнакскими боевиками в турецкой Восточной Анатолии — факты общеизвестные. Но куда меньше известно другое: дашнаки учинили резню мирного населения и в Иране, точнее, в иранском Азербайджане. Для Ирана это было «смутное время»: еще в 1907 году юг Ирана заняли британские войска, север — российские, на территории Ирана шли бои между армиями стран Антанты и войсками Османской Империи, потом, после революции в Петрограде, российские солдаты Иран покинули, и британцы, чтобы удержать фронт, принялись вооружать местных христиан…И на таком фоне вооруженные банды дашнаков устроили рейды в городах Южного Азербайджана. В окрестностях Урмии было сожжено не менее 500 домов, только за один день было убито не менее 10 тысяч человек. Затем погромы и резня продолжились в городах Хой и Маку. Впрочем, закрепиться там армянским бандитам под предводительством Андраника не удалось: сначала его банды встретили упорное сопротивление горожан, а затем стало известно о наступлении османской армии…

Сегодня можно, конечно, считать те события столетней давности историей. Только вот жестокая реальность сегодняшней агрессии Армении против Азербайджана, культ. Созданный вокруг Андраника, Гарегина Нжде и ему подобных, и тем более не забытые в армянской среде притязания на Урмию — все это заставляет уже по-иному отнестись к милому заголовку на сайте «РусАрмИнфо», к заметке о том, что в озере Урмия вода окрасилась в красноватый цвет: «Урмия: жемчужина Западной Армении окрасилась в цвет крови».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az