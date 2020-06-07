Специалисты крупнейшего нефтяного месторождения Ливии аш-Шарара в субботу приступили к процессу восстановления добычи сырья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник из числа инженерного состава, работающего на месторождении.

Добыча начинается после полугодовой остановки, когда в январе 2020 года Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром приступила к блокировке объектов нефтяной промышленности накануне международных переговоров в Берлине по нормализации ситуации в Ливии. В список этих объектов входят морские экспортные терминалы, месторождения и нефтепроводы на востоке и юго-востоке страны. В результате работа нефтяной инфраструктуры страны по всей производственной цепочке от добычи сырья до его реализации была парализована.

В настоящее время на месторождении уже запущено пять скважин общей производительностью 20 тыс. баррелей в сутки (б/с). В течение ближайших дней, по словам источника, объемы добычи возрастут до 55 тыс. б/с. В целом первый этап восстановления производства сырья предполагает выход на уровень в 135 тыс. б/с, что составляет чуть менее 50% от возможного показателя добычи после проведения восстановительных работ. Сырье будет поставляться на экспортный терминал аз-Завия на средиземноморском побережье Средиземного моря после разблокирования транспортного коридора в этом направлении.

Производственный потенциал месторождения оценивается в 300 тыс. б/с., в конце прошлого года Ливийская нефтяная национальная корпорация (NOC) планировала увеличить производительность месторождения до 330 тыс. б/с.

Примечательно, что появление сообщения о возобновлении добычи нефти на крупнейшем ливийском месторождении совпало во времени с попыткой международного сообщества стабилизировать политическую ситуацию в Ливии.

Minval.az