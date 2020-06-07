Глава Миннеаполиса Джейкоб Фрей выступает против упразднения городского департамента полиции. Подобные призывы звучали на протестной акции, проведенной накануне.

«Я не выступаю за то, чтобы упразднить весь полицейский департамент, я буду честен насчёт этого, — цитирует чиновника телеканал CBS Minnesota.

Однако градоначальник отметил, что призывает к масштабным реформам правоохранительных органов, чтобы искоренить «расистскую систему».

Темнокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих 25 мая 2020 года, когда его задержали по подозрению в использовании фальшивой банкноты. Убийство мужчины привело к массовым протестам, которые во многих городах США сопровождаются беспорядками, погромами и мародёрством. Комендантский час введён в более чем половине штатов. Полицейский Шовин задержан, другие патрульные отстранены.

Minval.az