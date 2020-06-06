Травоядные бронированные динозавры мелового периода – анкилозавры, – возможно, были способны снижать температуру мозга и обладали мощным обонянием. К таком выводу пришли палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета РФ, сообщила накануне пресс-служба вуза.

Так, ученые исследовали три фрагмента ископаемых черепов анкилозавра биссектипельты, найденные в пустыне Кызылкум в Узбекистане. Специалисты выполнили трехмерную компьютерную реконструкцию внутреннего пространства черепа древнего ящера, что позволило описать устройство мозга и сосудов головы животного. Работа велась в течение трех лет, результаты опубликованы в научном журнале Biological Communications.

Согласно выводам ученых, около 60 %мозга биссектипельты занимали обонятельные луковицы, что говорит о сильном нюхе рептилии. Кроме того, палеонтологам удалось исследовать внутреннее ухо животного: по его анатомии они поняли, что анкилозавры хорошо слышали звуки низких частот – в таком же диапазоне, от 300 до 3 тыс. герц, как и современные крокодилы.

Другое открытие палеонтологов – способность этих динозавров охлаждать мозги.

«Сеть вен и артерий в их голове оказалась очень сложной: они постоянно друг с другом сообщались, как система железнодорожных путей. Возможно, кровь могла течь в разных направлениях и перераспределяться, сохраняя оптимальную температуру мозга животного. Например, нагрелось у анкилозавра темечко, а сосуды теплую кровь быстро отвели, создав эффект экранирования – будто бы динозавр надел панамку от солнца», – цитирует пресс-служба участника исследования Ивана Кузьмина.

При этом размер мозга данной рептилии можно сравнить с двумя грецкими орехами.

«Тем не менее анкилозавры были вполне успешными с точки зрения эволюции. Но, судя по размеру обонятельных луковиц, нюхали они все же чуть быстрее, чем думали», – добавил исследователь.

На следующем этапе работы палеонтологи планируют изучить ископаемые черепа других видов анкилозавров, чтобы проверить высказанные в статье гипотезы.

Minval.az