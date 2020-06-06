Темпы распространения коронавируса в мире ускорились. На это обратило внимание Daily Mail.

По данным издания, в первую неделю мая ежедневно регистрировалось около 86 тысяч новых случаев инфицирования. Однако за последнюю неделю этот показатель резко вырос и теперь составляет примерно 114 тысяч случаев. Подобный всплеск заражаемости обусловлен большим приростом в странах, наиболее сильно пострадавших от коронавируса — Индии, России и государствах Южной Америки.

В то же время статистика смертности от COVID-19 начала идти на спад. Так, максимальный показатель был зафиксирован 16 апреля — тогда зарегистрировали 1,35 смерти на один миллион человек. В настоящее время уровень смертности упал вдвое и составляет 0,67. Ежедневное число смертей сократилось до 4,3 тысячи против 5,1 тысячи в начале мая.

По словам главы миланской больницы в Сан-Раффаэле Альберто Зангрильо, подобная динамика может свидетельствовать об ослаблении вируса. Он предположил, что количество патогенов, обнаруженных у новых пациентов, было незначительным по сравнению с выявленными у более ранних заразившихся. Однако уточняется, что у этой теории нет доказательств.

По данным на 6 июня, в мире насчитывается более 6,69 миллиона зараженных коронавирусом, из них 392 тысячи скончались, еще 2,7 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, России, Великобритании и Испании.

Minval.az