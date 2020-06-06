США могут ввести санкции против десятков нефтяных танкеров за перевозку сырья из Венесуэлы, сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает РБК.

Некоторые из ограничений могут быть обнародованы уже в ближайшем будущем, некоторые — позже, если торговля с Венесуэлой будет продолжаться, передает издание.

Санкции могут коснуться 25 супертанкеров, которые могут перевозить до 2 млн барр. нефти, и 17 более мелких судов. «Итоговый эффект может стать ясным сигналом для всех судовладельцев: считайте Венесуэлу запретной зоной», — сказал один из источников.

В начале недели Вашингтон наложил санкции на четыре судовладельческие компании, в том числе на их корабли, за то, что они перевозили нефть из Венесуэлы. Суда зарегистрированы на Маршалловых островах и в Греции. Минфин США считает, что они перевозили нефть в феврале—апреле 2020 года. После наложения санкций их американские активы будут заблокированы, также они не смогут заключать сделки с компаниями США и гражданами страны.

США считают диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро нелегитимным главой государства, а его правительство — коррумпированным. В качестве президента в Вашингтоне признают спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо, который объявил себя временным главой государства.

В январе 2019 года США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. При этом администрация США оставила за собой право выдавать временные лицензии на транзакции с компанией. С помощью ограничений Вашингтон пытается помешать Мадуро откачать средства из нефтяной компании, сообщали чиновники.

В апреле 2019 года США ввели санкции против двух компаний, которые перевозили нефть на Кубу, и 34 танкеров PDVSA. В мае под ограничения попали еще две компании и два судна, связанные с перевозкой нефти из Венесуэлы на Кубу.

В феврале 2020 года президент США Дональд Трамп напомнил о давлении, которое США оказывает на покупателей венесуэльской нефти, и сообщил о готовности усилить его. В частности, американский президент упомянул о возможности новых, более серьезных санкций.

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