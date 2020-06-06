Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Китая в попытке использовать тему массовых протестов в США для получения политической выгоды. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Попытки коммунистической партии Китая использовать трагическую смерть Джорджа Флойда для своей политической выгоды потерпят неудачу. В лучшие времена Пекин безжалостно навязывал коммунизм. В сложные времена Соединенные Штаты обеспечивают свободу», — написал Помпео.

Ранее некоторые чиновники в администрации президента США Дональда Трампа высказывали мнение, что КНР вмешивалась в проходящие протесты из-за смерти Джорджа Флойда или могла повлиять на них.

Руководство Китая отвергло эти обвинения.

Minval.az