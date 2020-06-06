Пекин присоединился к десяткам других китайских городов в вопросе поддержки населения и экономической сферы на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Власти города решили выдать гражданам ваучеры, которые можно будет использовать для шоппинга. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, правительство муниципалитета Пекина планирует выпустить ваучеры на общую сумму в 12,2 млрд юаней ($1,7 млрд) для стимулирования потребления.

Выдача ваучеров началась в 10:00 по местному времени (06:00 по бакинскому времени) через китайскую торговую онлайн-площадку JD.com. Полученные купоны граждане смогут использовать как в обычных магазинах, так и на интернетах-площадках для совершения покупок в сфере туризма, образования, культуры, спорта и общественного питания. Выдача ваучеров будет осуществляться в четыре этапа: 6, 13, 20 и 27 июня. Каждый ваучер можно будет использовать в течение 14 дней.

В Пекине продажи ретейлеров в первые четыре месяца текущего года упали на 20,4%, по стране этот показатель составил 16,2%, отмечает Bloomberg, ссылаясь на китайские статистические бюро. Ранее ваучеры на сумму более 6 млрд юаней ($846 млн) раздали жителям по меньшей мере 50 китайских городов, уточняет агентство.

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