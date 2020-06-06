Президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил вслед за США покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает Reuters.

Он напомнил о решении американского лидера Дональда Трампа окончательно прекратить финансирование ВОЗ и заявил, что Бразилия может последовать его примеру.

Глава государства призвал организацию работать без идеологической подоплеки. «Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения», — подчеркнул он.

Ранее представитель Маргарет Харрис на пресс-конференции в Женеве предупредила Бразилию об опасности излишней поспешности в снятии ограничений, введенных из-за коронавируса. Она отметила, что вспышка COVID-19 в Латинской Америке вызывает серьезное беспокойство.

Minval.az