Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл в пятницу в провинцию Шанлыурфа с целью инспекции войсковых частей на границе с Сирией.

Главу оборонного ведомства в поездке сопровождают начальник Генштаба Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Умит Дюндар, командующий ВМС Аднан Озбал и командующий ВВС Хасан Кючюкакюз, передает агентство «Анадолу».

Хулуси Акар и командующие родами войск провели личные встречи с руководством ряда военных частей, а также пообщались с командирами в режиме видеоконференции.

Инспекция частей продолжается.

Minval.az