Канадские психологи выяснили, почему люди чаще всего хотят сначала услышать плохую новость, а только затем хорошую. Специалисты провели небольшой эксперимент в социальной сети, пишет Wiley Online Library.

Так, в Facebook разместили две публикации, в которых были ссылки о выходе на пенсию.

В одном материале у пользователей спрашивали, желают ли они узнать больше о пенсионных надбавках, а во втором поставили вопрос: «Беспокоитесь ли вы о предстоящей пенсии?».

После психологи сравнили количество переходов по ссылкам. Оказалось, второй материал оказался популярнее первого на 43%.

Один из авторов исследования Дэвид Хардисти считает, что люди тянут с негативной информацией гораздо реже, чем принято думать. Все дело в том, что сам процесс ожидания только усугубляет отрицательные эмоции.

Специалист утверждает, что во многих случаях желание получить положительный опыт сильнее, чем стремление пережить негатив и побыстрее забыть о нем. Однако, если речь идет о скорой и неизбежной потере или убытке, то большинство предпочтет не откладывать неизбежное, а пережить все это как можно быстрее.

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