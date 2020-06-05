Нападающий итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в списке миллиардеров, сообщает Forbes.

Отмечается, что за 17-летнюю игровую карьеру его доход на зарплатах в клубах составил $650 млн. Это тоже является наивысшим достижением среди профессиональных футболистов. Остальную часть дохода составили поступления от рекламных контрактов.

При этом нынешний контракт Роналду с «Ювентусом» подразумевает, что общий заработок достигнет отметки $765 млн.

Роналду стал третьим спортсменом-миллиардером. Ранее число миллиардеров из мира спорта пополнили гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйвейзер из США.

Португалец, который также выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал», стал чемпионом в четырех разных странах, он пять раз получал «Золотой мяч». Кроме того, в составе МЮ выиграл Лигу чемпионов один раз, в «Реале» — четыре раза. В составе сборной Португалии выиграл по разу чемпионат Европы и Лигу наций.

Minval.az