Президент Турции Тайип Эрдоган поручил своим помощникам провести всестороннее изучение вопроса о смене статуса собора Святой Софии из музея в мечеть. Об этом сообщила в пятницу газета Hurriyet.

«Проведите исследование, потом мы все оценим и поговорим. Собор Святой Софии туристы смогут посещать, если она станет мечетью. Как это происходит с Голубой мечетью на площади Султанахмет [в Стамбуле]. Это должна решать наша нация», — заявил турецкий лидер на заседании главного совета Партии справедливости и развития, председателем которой является сам Эрдоган.

Президент попросил помощников не спешить и хорошо изучить этот вопрос.

29 мая в соборе Святой Софии прочитали суру Корана Аль-Фатх в память о завоевании Стамбула. В Афинах заявили, что эта акция оскорбляет международное сообщество и бросает вызов религиозным чувствам христиан во всем мире.

Minval.az